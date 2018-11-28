Тренер наказал ребенка, ударив его ногой в лицо. Видео

Тренер секции по кудо в Наро-Фоминске наказал ребенка, ударив его ногой в голову. Мальчик после поединка пошел не в тот угол, за что и разозлил тренера. Инцидент произошел еще в марте, но огласку получил только сейчас. Мама ребенка Елена, записала произошедшее на видео и рассказала подробности инцидента.

– Я растерялась. Для меня это было шоком, и я не понимала, как реагировать на такие вещи, – цитирует мать ребёнка сайт телеканала "360". – После тренировки сын не плакал, не задавал вопросов, хотя понимал, что что-то произошло. Нам предлагали завести уголовное дело, но мы отказались. Наверное, пожалели этого человека, его семью. Просто сказали, что этот тренер не должен больше преподавать нигде. Главное, чтобы он с детьми не общался вообще и не подходил к ним, потому что он абсолютно неадекватный человек.

Мы даже на соревнованиях с ним встретились. Я с ним поздоровалась, а он сделал вид, что меня не знает. Тренер знал, что я была на соревнованиях, но он даже не подошёл и сделал вид, что ничего не было.