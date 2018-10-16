Александр Шлеменко: "Решение уйти из Bellator - окончательное"

Один из самых известных российских бойцов смешанного стиля Александр Шлеменко в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о своих дальнейших планах. Он отметил, что принял окончательное решение уйти из Bellator.

- Александр, вы уже разобрались в причинах поражения от Токова?

- Да, разобрался. Во-первых, мне нужно было побеждать просто на классе, у меня больше опыта, я более разносторонний боец. Я сам сковал свой арсенал, был настроен порубиться. А Анатолий, наоборот, избегал открытого боя, пытался отвисеться, входил в клинч. Если честно, я считаю, что все-таки судьи слишком в его сторону отсудили бой. Но признаю, я действовал не так, как умею, я мог быть разнообразнее. Надо было, конечно, действовать лучше.

- Какие дальнейшие планы? Из Bellator точно уходите?

- Да, это окончательное решение. Хотя Bellator не хочет, чтобы я уходил. Ждем документов от их юристов. Сейчас идет период переговоров и он может продлиться несколько месяцев. Наша задача - чтобы это было намного быстрее. Мы уже несколько раз отказывались от продления контракта и отказываемся снова. Ничего не изменилось.

- Вы говорили, что дорога в UFC для вас закрыта. Почему?

- Не то чтобы закрыта. Переговоров мы с ними мы еще не вели, но исходя из опыта я понимаю: у меня три поражения подряд. Вряд ли тут можно разговаривать о хороших условиях контракта. Сейчас не стоит краткосрочной задачи подписаться с UFC.

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