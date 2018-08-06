Жорж Сен-Пьер: "Если бы мне пришлось ставить дом, то я бы поставил на Хабиба"

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер считает, что Хабиб Нурмагомедов победит Конора Макгрегора. Поединок между россиянином и ирландцем состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

– Мне этот бой очень интересен, – заявил в эфире Submission Radio Сен-Пьер. – Ситуация беспроигрышная. Это поединок за большие деньги, который обещает хорошее зрелище. Мне было бы интересно с кем-то из них встретиться, но не думаю, что UFC позволит мне выйти на бой в их весе.

Кто фаворит? Если бы мне пришлось спорить, а на кону стоял бы мой дом, то я предпочел бы поставить на Хабиба. Он никогда не проигрывал. А Конор уже уступал. Причем в тех аспектах, в которых Хабиб особенно хорош. Но Нурмагомедов медленно начинает, иногда есть проблемы с контролем дистанции. И все же шансы 60 на 40 в пользу Хабиба.