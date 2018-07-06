Виталий Минаков: "Думаю, бой между Миочичем и Кормье закончится досрочно"

Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, а также бывший чемпион Bellator Виталий Минаков дал прогноз на предстоящий бой за пояс UFC в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.

- Поединок однозначно будет очень интересным, - сказал Минаков. - Оба бойца - представители именно школы борьбы, и при этом они имеют мощные, тяжелые удары. Однако Кормье, если брать последние поединки, не использует свой сильный борцовский потенциал и ведет бой в стойке, на руках, точно так же, как и Миочич. Именно поэтому, самой большой интригой является то, какой тактики будут придерживаться соперники. От этого будет зависеть, закончится ли бой досрочно. Но я все-таки думаю, что бойцы не доведут дело до конца последнего раунда, потому что ребята тяжелые, и один, и второй никогда не ведут бой на задней передаче. Кормье вообще очень агрессивно ведет бой и постоянно давит, но, я думаю, Миочич уступать не будет и все закончится досрочно. В пользу кого, судить не берусь.

Напомним, бой между чемпионом-тяжеловесом Стипе Миочичем и обладающим титулом в полутяжелом весе Даниэлем Кормье состоится в ночь с 7 на 8 июля в Лас-Вегасе (Невада, США) в рамках турнира UFC 226. (Петр ГРИГОРЕНКО)