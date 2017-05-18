Виктор Немков: "Намерен досрочно закончить бой с Маркесом"

Боец Fedor Team Виктор Немков подчеркнул, что подготовка к поединку с бразильцем Ронни Маркесом, который пройдет 19 мая на турнире M-1 Challenge 77 в Сочи, не отличалась от обычной. Россиянин отметил, что хочет закончить этот бой досрочно.

– Готовился к бою как обычно, но под конкретного бойца, – сказал Немков. – Разобрали его сильные и слабые стороны. Он хорошо борется, выносливый, крепкий физически и опытный. Что касается слабых сторон, я планирую больше работать в стойке с ним. А там уже будет видно, бой покажет.

– Кто работал с вами на спаррингах?

– Мне в этот раз помогали готовиться ребята из нашей команды, мой брат Вадим Немков, Валентин Молдавский, Анатолий Токов, Артур Астахов. Это очень хорошие бойцы, поэтому мы подготовились качественно. Со стороны никого не привлекали, у нас хватает ребят, с кем побороться и с кем побоксировать.

– Федор Емельяненко в этот раз в подготовке участия не принимал?

– Нет, его не было. Конечно, когда он на сборах, что-то подсказывает, мотивирует. Но в целом мы уже давно тренируемся, опыт есть – стараемся тянуться и равняться на Федора.

– Какой план на бой – будете пытаться закончить досрочно?

– Да, есть такое намерение – не оставлять решение за судьями. (Елена СОБОЛЬ)

В Сочи пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77