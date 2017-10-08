Тони Фергюсон победил Кевина Ли, Вердум был сильнее Харриса, Джонсон взял верх над Боргом

В главном бою турнира UFC 216, который прошел в Лас-Вегасе, Тони Фергюсон победил Кевина Ли. Последний сдался в конце третьего раунда после удушающего приема. Отметим, что бой складывался не в пользу Фергюсона - в первом раунде он получил рассечение глаза, а соперник выглядел предпочтительнее. Однако Фергюсон переломил ход встречи.

Теперь на счету 33-летнего Фергюсона 23 победы (18 - досрочно) и три поражения. Ему принадлежит титул временного чемпиона UFC в легком весе. Титул в этой категории принадлежит ирландцу Конору Макгрегору.

В другом бою вечера американец Деметриус Джонсон в пятом раунде победил Рэя Борга и защитил 11-й титул подряд, тем самым побив рекорд Андерсона Силвы.

Чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум болевым приемом одержал победу над Уолтом Харрисом, который заменил травмированного Деррика Льюиса. Поединок завершился уже через минуту после его начала.