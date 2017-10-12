Союз ММА России заявил о необходимости законодательно запретить детские бои

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил о необходимости законодательно запретить проведение соревнований по смешанным единоборствам (ММА) среди детей до 12 лет.

Турнир "Чемпионат и первенство Федерации ММА России" проходил с 29 сентября по 1 октября в Люберцах. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко раскритиковал проведение соревнований и назвал их несанкционированными. Также Емельяненко сообщил об обращении в прокуратуру по факту проведения турнира, на котором существовала возрастная категория "Дети" (от 6 до 17 лет).

– Правила ММА строго запрещают соревновательную деятельность детей до 12 лет, – приводит ТАСС слова Габдуллина. – Даже если родители не против участия детей, это не значит, что можно проводить подобные соревнования. Организация, именующая себя "Федерация ММА России", и подобные ей организации пользуются законодательными дырами.

И сейчас как никогда нужно говорить о наличии пробелов в действующем законодательстве, подзаконных актах Минспорта России и других ведомств, о необходимости введения наказания за нарушение норм организации и проведения спортивных соревнований, позволивших в данном случае провести турнир без соблюдения законодательных норм.

Организация поединков по любому контактному виду спорта – это большая ответственность, на кону жизнь и здоровье участника. Организаторами неофициальных соревнований зачастую не соблюдаются требования к проведению спортивных мероприятий, отсутствуют согласованные с Министерством спорта РФ и аккредитованными спортивными федерациями положения о проведении мероприятия. В результате отсутствия официально согласованной системы проведения соревнований к участию допускаются малолетние дети. Необходимо исключить любые факторы, которые могут представлять опасность для здоровья и жизни участников соревнований.