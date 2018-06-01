Соперник Шлеменко не уложился в весовую категорию на взвешивании M-1 Challenge 93

Соперник знаменитого российского бойца Александра "Шторм" Шлеменко​ бразилец Бруно Силва не уложился в весовую категорию до 84 кг и заработал предупреждение в виде "желтой карточки" в первом раунде на официальной процедуре взвешивания международного турнира по ММА M-1 Challenge 93. Супер-бой состоится 1 июня в Челябинске. Экс-чемпион Bellator в среднем весе показал на весах 83,65 кг.

Полный файткард M-1 Challenge 93 с результатами взвешивания:

до 84 кг: Александр "Шторм" Шлеменко (Россия), 83,65 кг – Бруно Силва (Бразилия), 84,4 кг* желтая карточка

до 84 кг: Джо "Дизель" Риггс (США), 84 кг – Артем Фролов (Россия), 84 кг

до 70,3 кг: Рожерио Карранка (Бразилия), 70 кг – Алексей Махно (Россия), 73,4 кг* жёлтая карточка

до 56,7 кг: Крис Келадес (Канада), 56,5 кг – Александр Плетенко (Украина), 56,7 кг

до 56,7 кг: Микаэль Силандер (Финляндия), 56,6 кг – Нурелес Айдаров (Кыргызстан), 56,5 кг

до 61,3 кг: Сергей Клюев (Россия), 61,3 кг – Илья Каретников (Россия), 58,5 кг

до 84 кг: Марк Хьюм (ЮА), 83,35 кг – Вадим Шабадаш (Украина), 83,75 кг

до 56,7 кг: Пьер Люде (Лихтенштейн), 56,7 кг – Егор Филидов (Россия), 55,7 кг

свыше 93 кг: Николай Рачек (Россия), 105,15 кг – Николай Савилов (Россия), 113 кг

свыше 93 кг: Шарль-Анри Люсьен (Франция), 107,3 кг – Юрий Федоров (Россия), 118 кг

до 70,3 кг: Магомед "Кобра" Магомедов (Россия), 70,3 кг – Никита Подковальников (Россия), 70,1 кг

до 84 кг: Никита Новиков (Россия), 83,65 кг – Владимир Мигович (Россия), 82,95 кг.