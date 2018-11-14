Штырков встретится с Тиагу Силвой 15 декабря на турнире в Екатеринбурге

Бразильский боец ММА Тиагу Силва станет соперником россиянина Ивана Штыркова на турнире RCC 15 декабря в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.

Силва за свою карьеру выступал в UFC, а также организациях ACB, KSW и WFCA. На счету 36-летнего спортсмена 21 победа и семь поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися.

В активе 30-летнего Штыркова 14 побед и ни одного поражения.

Также в рамках турнира RCC 15 декабря выступят российские бойцы Александр Емельяненко, Александр Шлеменко и Денис Гольцов.