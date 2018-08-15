Сергей Харитонов: "Льюис - опасный соперник, но разве таким нельзя назвать Волкова?"

Российский боец MMA Сергей Харитонов выразил надежду, что его соотечественник Александр Волков сможет победить американца Деррика Льюиса на турнире UFC в Лас-Вегасе. Поединок состоится в Лас-Вегасе 6 октября.

- Буду болеть за Александра, но поединок будет непростым. Волков растёт, у него за плечами продолжительная победная серия, - цитирует RT Харитонова. - Заметен прогресс в борьбе, можно сказать, он взрослеет. Надеюсь, что он выиграет. Безусловно, Льюис – очень опасный соперник, но разве таким нельзя назвать Александра? Он высокий, с ним неудобно вести поединок и при этом он достаточно опытен.

Очень бы хотелось, чтобы Александр победил и получил право сразиться за звание чемпиона UFC. Да, организация планирует устроит поединок между Кормье и Леснаром, но я чувствую, что в будущем Волков получит свой шанс.