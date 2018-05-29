Промоутер: "Общий призовой фонд боя Хабиба с Конором составит 15-20 миллионов"

Исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов назвал гонорары Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора​ в возможном бою за титул чемпиона UFC.

– До боя Флойда с Конором они точно не дотянут. Точных гонораров я не знаю, но думаю, что общий призовой может быть в районе 15-20 миллионов долларов. В какой пропорции они его разделят неизвестно. Это очень большие цифры, тем более для ММА. Бой резонансный, встречаются два сильных бойца, непредсказуемый результат, Конор – самый продаваемый боец в UFC, все эти факторы в совокупности дадут хорошие продажи, плюс грамотный маркетинг и раскрутка боя принесут свои плоды. До бокса чуть не дотягивают, но боксу уже 100 лет и это классика, – сказал Титов. (МИХАИЛ ПОТАПОВ).