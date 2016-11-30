Победители чемпионата мира по ММА получат звания мастеров спорта международного класса

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко подчеркнул, что победители чемпионата мира ММА в составе сборной России получат звания мастеров спорта международного класса.

Россияне завоевали золотые медали во всех семи весовых категориях на мировом первенстве, которое проходило в Макао.

- Все победители чемпионата мира достойно представили нашу страну, - приводит официальный сайт Союза ММА России слова Емельяненко. - Наши чемпионы в ближайшее время получат звания мастеров спорта международного класса.