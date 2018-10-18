Олег Тактаров: "На меня подписался Тимати, ура!". Видео

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров в своем Инстаграме рассказал о впечатлениях от поездки по Кавказу. В Дагестане он встретился с Хабибом Нурмагомедовым и его семьей, а также в Чечне пообщался с главой республики Рамзаном Кадыровым.

- Братская Ингушетия. Подъезжаем к блокпосту. Наши впечатления от поездки по Кавказу, - подписал видео спортсмен. Тимати - это вершина. Спасибо, Рамзан Ахматович. Спасибо, Хабиб. От души, братья! Без вас этого никогда бы не случилось!

На видео, рассказывая о поездке, Тактаров сказал: "На меня подписался Тимати, ура!".