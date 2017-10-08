Нурмагомедов поздравил Фергюсона

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Тони Фергюсона с победой над соотечественником Кевином Ли. Поединок завершился в третьем раунде после болевого приема. Фергюсон завоевал титул "временного" чемпиона UFC. Титулом в этой категории владеет ирландец Конор Макгрегор.

- Поздравляю, Тони, это прекрасный бой, - написал Нурмагомедов в Твиттере. - Ты заслужил этот пояс.

Напомним, что Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. Однако поединок не состоялся - за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за слишком быстрого сброса веса.