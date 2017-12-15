Нурмагомедов обогнал Шарапову и стал самым популярным российским спортсменом в Инстаграме

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, стал самым популярным российским спортсменом в Инстаграме. На его аккаунт подписано 2 967 274 пользователя, что 11 тысяч больше, чем у теннисистки Марии Шараповой (2 956 054 подписчика).

Ближайший бой Нурмагомедова должен состояться 30 декабря в Лас-Вегасе. Соперником россиянина станет бразилец Эдисон Барбоза.

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