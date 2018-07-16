Нурмагомедов начал подготовку к защите титула чемпиона UFC

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к защите титула. Он завоевал пояс весной, победив американца Эла Яквинту. Планируется, что первую защиту титула спортсмен проведет до конца 2018 года. В качестве одного из вариантов соперника россиянина рассматривается ирландец Конор Макгрегор.

- Да, я начал подготовку, - цитирует ТАСС Нурмагомедова. - Чувствую себя очень хорошо, слава богу нет травм. Тренируюсь усердно, утром и вечером, разве что кроме воскресенья - дал себе отдых, чтобы посмотреть чемпионат мира.





