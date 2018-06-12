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Монсон получил российский паспорт

Джефф Монсон с паспортом гражданин Российской Федерации. Фото "СЭ"
Джефф Монсон с паспортом гражданин Российской Федерации. Фото "СЭ"

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон получил паспорт гражданина России, которого ждал несколько лет. Монсон женат на гражданке России и живет в Подмосковье. 

Документ ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Получив его, 47-летний боец дал клятву верности стране на русском языке. Мероприятие прошло в парке "Патриот" под Кубинкой. (Михаил ПОТАПОВ)

 

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