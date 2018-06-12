Монсон получил российский паспорт

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон получил паспорт гражданина России, которого ждал несколько лет. Монсон женат на гражданке России и живет в Подмосковье.



Документ ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Получив его, 47-летний боец дал клятву верности стране на русском языке. Мероприятие прошло в парке "Патриот" под Кубинкой. (Михаил ПОТАПОВ)

Знаменитому американскому бойцу ММА Джеффу Монсону вручают российский паспорт pic.twitter.com/sqr84lc8bB – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 12 июня 2018 г.