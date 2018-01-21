Миочич установил рекорд, защитив титул чемпиона в тяжелом весе в третий раз подряд

Американский боец смешанного стиля Стипе Миочич защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в тяжелом весе. Он победил француза Франсиса Нганну на турнире UFC 220, который проходил в Бостоне. Судьи единогласно отдали победу американцу.

35-летний Миочич защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе в третий раз подряд. Ранее он победил бразильца Жуниора дос Сантоса и голландца Алистара Оверима. Таким образом, американец стал рекордсменом по этому показателю.

Отметим, что Миочич одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах из 20-и.