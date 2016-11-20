Мэтт Митрион: "Бой против Емельяненко - шанс всей моей жизни"

Американец Мэтт Митрион отметил, что приходил в Bellator для боя с Федором Емельяненко. По его словам, этот поединок станет для него большим шансом. Мероприятие состоится 18 февраля в Сан-Хосе.

- Когда я пришел в Bellator, то дал им список бойцов, с которыми хотел бы провести бой, - приводит mmanews слова Митриона. - Мне обещали, что смогут привлечь Емельяненко. И они сдержали свое слово! Поэтому я перешел сюда из UFC. Для меня это шанс всей жизни. Федор уже сделал в спорт все, что мог. Он побеждал многих бойцов невероятно красиво. Так что я счастливчик.