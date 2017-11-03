Конор Макгрегор: "Я бы победил Мейвезера в бое-реванше"

Чемпион UFC Конор Макгрегор отметил, что победил бы американского боксера Флойда Мейвезера в бое-реванше. В первом поединке Мейвезер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

– Он трижды менял тактику в бою. В третий раз он использовал мексиканский стиль, – цитирует макгрегора Sky Sports. – Он поднял перчатки, присел и пошел вперед. Он застал меня врасплох, потому что до этого он так не действовал. Я не был к этому готов, поэтому он победил. Он молодец. Однако если бы у меня был еще один шанс, я бы победил.