Хабиб Нурмагомедов: "Самый большой бой Макгрегора в UFC только со мной, если он не договорится с Диасом"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов надеется на то, что ему удастся выйти в октагон с действующим чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. По его словам, этот поединок будет самым большим в данной весовой категории, если ирландец не сможет договориться с Нейтом Диасом.

– С кем будет драться Макгрегор, если не договорится с Диасом? Самый большой бой у него только со мной, – сказал Нурмагомедов в интервью ZZLo.TV. – Они же будут смотреть с кем бы поединок продать. В легком весе только со мной, если не с Диасом. Но эта схватка продастся лучше. Это трилогия и счет побед равный.