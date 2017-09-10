Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:01 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Хабиб Нурмагомедов: "Самый большой бой Макгрегора в UFC только со мной, если он не договорится с Диасом"

2

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов надеется на то, что ему удастся выйти в октагон с действующим чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. По его словам, этот поединок будет самым большим в данной весовой категории, если ирландец не сможет договориться с Нейтом Диасом.

– С кем будет драться Макгрегор, если не договорится с Диасом? Самый большой бой у него только со мной, – сказал Нурмагомедов в интервью ZZLo.TV. – Они же будут смотреть с кем бы поединок продать. В легком весе только со мной, если не с Диасом. Но эта схватка продастся лучше. Это трилогия и счет побед равный.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/embed/oClrj1074kM

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ПИПКИНПАПА

Пока ты треплешься, остальные дерутся. Большие бойцы привлекают к себе внимание делом, а не болтавней.

14:57

Марио66

Как сделать кассовый бой с Хабибом, если тот на него не выходит?

14:46