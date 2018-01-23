Хабиб Нурмагомедов: "Побью Фергюсона и скажу Макгрегору встат в очередь"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность в победе над Тони Фергюсоном​ в поединке за титул чемпиона в легком весе. По словам россиянина, он готов после боя с Фергюсоном встретиться с Конором Макгрегором, если тот заслужит право на поединок.

– Тони Фергюсон все еще временный чемпион, но когда мы будем драться, то это будет бой за вакантный титул в легком весе, – сказал Нурмагомедов. – Он показывал мне свой пояс, но для меня это фейковый пояс. Я подерусь за реальный пояс, мне не нужен фейковый.

Не могу понять, почему пресса продолжает спрашивать, лишили ли Макгрегора пояса. Конечно, лишили. Теперь он должен заслужить свой титульный шанс.

Мой план в том, чтобы избить Тони Фергюсона, и если UFC постарается поставить против Макгрегора, он должен заслужить этот шанс. Я скажу: "Становись в очередь".

Бой с Фергюсоном является самым важным и ожидаемым в UFC. Мы должны были драться несколько раз, но сперва я выбыл, потом он.

– Он до сих пор продолжает шутить про тирамису. Стоит ли ожидать проблем со сгонкой веса в будущем?

– Я никогда не ел это тирамису. Без понятия, о чем он там болтает. Мне плевать, о чем он там болтает. Я сделаю вес 6 апреля, а седьмого буду его избивать. Это мой план.