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Хабиб Нурмагомедов: "Надеюсь, в этом году определятся со сроком наказания, но слово "наказание" считаю неуместным"

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что решение по его драке после боя с Конором Макгрегором будет принято до конца года. Ранее стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада перенесла заседание по делам бойцов на 29 января.

- Заседание комиссии перенесли на 29 января, но решение может быть вынесено и раньше. Надеюсь, в этом году они определятся со сроком наказания, но использовать слово "наказание" считаю неуместным, - цитирует ТАСС Нурмагомедова. 

Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе 6 октября. После поединка оба бойца устроили драки с представителями команд соперника.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5899898

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