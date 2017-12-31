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Хабиб Нурмагомедов: "Готов драться с Макгрегором и Фергюсоном"


Россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 219 поблагодарил всех за поддержку. По его словам, он готов к бою с любым соперником.

- Спасибо всем за поддержку, - сказал Нурмагомедов во флеш-интервью. - После этого боя я могу драться со всеми. Готов провести бой с Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном. Я не думаю о них. Рад, что провел первый бой в этом году.

Напомним, титул временного чемпиона в этой весовой категории принадлежит Тони Фергюсону. Нурмагомедов должен был провести поединок с американцем 5 марта, однако за несколько часов до взвешивания россиянин был госпитализирован из-за процедуры сгонки веса. 

Трансляция боя Нурмагомедова //
Нурмагомедов победил Барбозу

 
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