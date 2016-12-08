Федор Емельяненко: "Японские бойцы теряют самурайский дух"

Президент союза ММА России Федор Емельяненко подчеркнул, что у бойцов из Японии улетучивается самурайский дух. По его словам, это происходит из-за потери собственных традиций и американизации.

- Как ни плачевно, но в Японии улетучивается самурайский дух, он пропадает, к сожалению. У нас в России ребята всегда стараются идти до конца, российских бойцов очень сложно сломить, нас с детства учат идти до конца и биться до конца. Иногда я бываю в Японии, и как ни прискорбно, но дух американизации и потеря собственных традиций огорчают.