09:38 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Федор Емельяненко: "Японские бойцы теряют самурайский дух"

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Президент союза ММА России Федор Емельяненко подчеркнул, что у бойцов из Японии улетучивается самурайский дух. По его словам, это происходит из-за потери собственных традиций и американизации.

- Как ни плачевно, но в Японии улетучивается самурайский дух, он пропадает, к сожалению. У нас в России ребята всегда стараются идти до конца, российских бойцов очень сложно сломить, нас с детства учат идти до конца и биться до конца. Иногда я бываю в Японии, и как ни прискорбно, но дух американизации и потеря собственных традиций огорчают.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3852169

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