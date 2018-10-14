Федор Емельяненко: "Я не устал, еще можно работать"

Российский боец ММА Федор Емельяненко после боя с американцем Чейлом Сонненом отметил, что готов продолжать карьеру. Россиянин победил соперника техническим нокаутом в 1-м раунде после серии ударов.

В следующем поединке в финале "Гран-при" Bellator Федор сразится с Райаном Бэйдером.

- Чейл очень хорошо работал и грамотно перемещался. Наверное, хорошо готовился, - заявил Емельяненко после боя. - Слава Богу, все хорошо. Я не устал, можно еще работать. Бэйдер? Это очень хороший соперник. Видел его на тренировке, очень грамотный боец.