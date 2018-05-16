Федор Емельяненко поддержал выдвижение Попова на пост президента ОКР

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поддержал выдвижение четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Конкурентом Попова станет четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

– Сегодня я узнал, что мой хороший друг Александр Попов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России, – написал в своем Инстаграме Емельяненко. – Александра я знаю очень давно, он достойный человек и заслуженный спортсмен. Именно такие люди должны возглавлять олимпийское движение в нашей стране. Желаю Александру победы и полностью поддерживаю его кандидатуру.