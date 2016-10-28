12:43 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Федор Емельяненко отказался от боя с Карвином?

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Американец Шейн Карвин подчеркнул, что был готов провести поединок с россиянином Федором Емельяненко в ММА Rizin FF, несмотря на более выгодные предложения. По словам 41-летнего спортсмена, Последний император отказался от боя.

- У меня были более выгодные предложения с финансовой точки зрения, - приводит MMAJunkie слова Карвина. - Мне было непонятно, насколько я им нужен. Я согласился на бой с Емельяненко, но он отказался.

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