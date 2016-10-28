Японская организация по боям ММА не рассматривает приглашение Александра Емельяненко

Организация по боям ММА Rizin FF не рассматривает возможность приглашения бойца Александра Емельяненко. В 2015 году он был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Емельяненко был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей. Ранее стало известно, что суд удовлетворил прошение Емельяненко об условно-досрочном освобождении, однако позднее прокуратура опротестовала решение суда.

"Пока мы такую возможность не рассматриваем", – цитирует ТАСС представителей японской организации.