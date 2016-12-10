Федор Емельяненко: "На Суперкубке России бойцы показали все, на что способны"

Президент союза ММА России Федор Емельяненко, подводя итоги Суперкубка России по смешанным единоборствам, отметил, что бойцы показали все, на что способны. В рамках соревнований победители Кубка России и национального чемпионата оспаривали право называться сильнейшими спортсменами 2016 года.

- Все прошло замечательно, - приводит пресс-служба Союза ММА России слова Емельяненко. - Огромное спасибо Приморской федерации смешанных боевых единоборств за такой праздник спорта. Ребята тоже очень старались, показали все, на что они способны. Думаю, зрителям бои понравились, все получили массу положительных эмоций. Очень болел за Алибека, нашего чемпиона мира этого года, и он победил в бою на Суперкубке. В этом году он отбился без поражений и подтвердил звание "мастер спорта международного класса". Очень болел за Георгия, но он, к сожалению, проиграл действующему чемпиону мира.