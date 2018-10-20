Даниэл Кормье: "Неважно, что Хабиб – мой товарищ. Флойд его изобьет"

Чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэл Кормье выразил мнение, что у россиянина Хабиба Нурмагомедова нет шансов в потенциальном поединке с американским боксером Флойдом Мейвезером.

Ранее, Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера, на что последний ответил согласием.

– Это сумасшествие! Хабибу лучше не делать этого, если только дело не в деньгах, – цитирует Кормье mmajunkie.com. – Неважно, что он мой товарищ по команде – Флойд его изобьет. Хабиб слишком упертый, чтобы сдаться, так что будет терпеть все 12 раундов, а 12-раундовое избиение ничем хорошим не кончится.