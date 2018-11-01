Дана Уайт: "Надеюсь, что Хабиба отстранят только на полгода"

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном отстранении чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова за потасовку после боя с Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229, сообщает Sports Illustrated.

– UFC не может повлиять на процесс – все в руках комиссии, – цитирует Уайта Sports Illustrated. – Слушание пройдет в декабре, и я надеюсь, что Хабиба отстранят максимум на полгода.

24 октября в Лас-Вегасе прошло первое слушание по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора о потасовке после боя в рамках UFC 229. Комиссия отстранила бойцов до 10 декабря, итоговое слушание должно пройти в первой половине декабря.