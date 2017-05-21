Чемпион мира по ММА задержан в Астане после конфликта с вице-президентом Союза ММА России

Чемпион мира по ММА Гаджимурад Хирамагомедов задержан в Казахстане после конфликта с вице-президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным. Об этом сообщил президент бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев.

Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights.

По информации ТАСС, Габдуллин в ходе конфликта в номере отеля получил травмы, в частности, переломы челюсти. В настоящий момент он уже прибыл в Москву.

– Я еще вчера уехал в Санкт-Петербург на бой Олега Борисова, а Гаджимурад пока не на связи, – приводит ТАСС слова Кадиева. – Но есть такая информация, что произошел очень неприятный случай. У них давно уже внутренний конфликт, Камил (Гаджиев) сказал, что в номере (гостиницы) у них произошел инцидент. Якобы Радмир (Габдуллин) сказал, чтобы победу отдали (Георгию) Кичигину, похожая ситуация была на чемпионате России.

После чемпионата России я сказал, что мы все варимся в одной каше, и конфликт удалось уладить, – продолжил Кадиев. – В Казахстане Радмир сначала снялся и вычеркнул себя из списка судей, а потом, как подтверждают некоторые источники, сказал отдать победу в другую сторону. Сейчас Гаджимурад в Астане, была "административка", но уже уже отпущен.