Боец UFC Остович стала жертвой домашнего насилия

Боец UFC Рейчел Остович стала жертвой домашнего насилия. Как сообщает TMZ, 27-летняя спортсменка была избита своим мужем, также бойцом UFC Арнолдом Бердоном. Инцидент произошел в доме пары на Гавайях.

По данным источника, Остович была госпитализирована с переломом одной из лицевых костей. Детали происшествия не раскрываются, однако дело полиция уже завела.

Этот инцидент может привести к срыву боя между Остович и Пэйдж Ванзант, который должен состояться 19 января.

В UFC Остович провела восемь поединков, выиграла четыре из них.