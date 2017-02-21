16:56 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Bellator обещает назвать дату следующего боя Емельяненко до конца недели

0
0
0
0

Новая дата боя Федора Емельяненко в Bellator станет известна в конце недели, сообщает MMAjunkie. Глава организации Скотт Кокер пообещал назвать ее до воскресенья. Ранее был отменен поединок россиянина против Мэтта Митриона. За несколько часов до боя у американца были найдены камни в почках.

Кокер отметил, что хотел бы провести бой в Сан-Хосе, но там может не оказаться подходящего места. Кроме того, глава Bellator сообщил, что предложил Емельяненко провести поединок в марте, но россиянин не согласился из-за своей занятости. Ранее сообщалось, что соперником россиянина может стать американец Мохаммед Лаваль, если Митрион не успеет восстановиться.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ