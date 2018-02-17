Александр Емельяненко: "С Федором помиримся. Я с ним и не ссорился"

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью "СЭ" отметил, что не был инициатором конфликта со своим братом Федором. Ссора между братьями вылилась на страницы прессы в октябре прошлого года.

– Вы с братом помиритесь?

– Конечно, помиримся. Я с ним и не ссорился. Почитайте внимательно, что я говорил. А то на меня накинулись. "Вот, Александр, да ты...". А что я? Я не оскорбил, не обозвал, ярлык не повесил. Я просто ответил на его письмо и сказал: "Федя, если хочешь пообщаться, ты мне набери. Не надо что-то писать, через прессу выяснять отношения". Вот что я сделал. Я не провоцировал конфликт.

– Он вам не позвонил?

– Нет, не звонил. Наверное, с его стороны это была минутная слабость. Он же никогда не выделялся поспешными заявлениями. Всегда был рассудительным, думающим, взвешивающим. А тут раз… Сорвался, поспешил, поторопился. Наверное, были какие-то обстоятельства извне, которые его спровоцировали. А он просто на мне выместил.

– Не думаете сами ему позвонить?

– Всему свое время. Успокоится все, уляжется, выровняется. Все будет нормально, не переживайте. (Илья АНДРЕЕВ)

Полная версия интервью Александра Емельяненко