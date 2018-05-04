Александр Емельяненко: "Как и любой боец, постараюсь победить Гонзагу досрочно"

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что рассчитывает досрочно выиграть у бразильца Габрела Гонзагу. Бой состоится в рамках турнира RCC Boxing в Екатеринбурге.

– Основная задача - победить, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Я никогда не планирую заранее как вести бой, все происходит спонтанно и неожиданно. В большинстве случаев все планы рушатся. Многие бойцы горят, теряются, когда наметят какой-то план, выходят - а он не получается, и они не знают, что делать.

У меня очень большой объем знаний, как борцовских, так и в плане ударной техники, поэтому я не планирую как выйду: ударю или поборю, сделаю болевой или удушающий. Я планирую, как и любой боец, закончить бой досрочно. Как это будет - уже увидим по ходу самого боя.