Абдурахимов и Орловский встретятся в первом турнире UFC в России

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов проведет бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе белорусом Андреем Орловским 15 сентября в Москве, информирует пресс-служба промоушена. Первое в истории шоу UFC в России пройдет 15 сентября в московском "Олимпийском".

В активе 39-летнего Орловского 26 побед при 15 поражениях, у 36-летнего Абдурахимова 18 побед и четыре неудачи.

Напомним, главным событием первого турнира UFC в России станет бой между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом.