Абдулманап Нурмагомедов: "Хабиб приступит к полноценной подготовке после Рамадана"

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, отметил, что его сын с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше. Напомним, что поединок UFC между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не состоялся, так как 28-летний россиянин попал в больницу перед взвешиванием из-за проблем со здоровьем на фоне сгонки веса.

– Хабиб восстанавливается – занимается на брусьях, плавает, – сказал Абдулманап Нурмагомедов. – Нагрузки сейчас не такие серьезные, но восстановительный процесс идет. Он сейчас работает дома.

– Здоровье лучше?

– Да, с каждым днем становится лучше.

– Какой вес сейчас держит?

– 84 килограмма.

– Когда к полноценной подготовке будет приступать?

– Думаю, что в июле после Рамадана начнем уже тренироваться в полную силу. И этот отдых, предстоящие два месяца, нам вполне будет достаточен для восстановления.

– Пока не говорили с UFC по поводу возможных дат следующего боя?

– Нам сказали: выздоравливайте, поговорим о боях потом.

– Как считаете, возможно, что осенью все-таки увидим Хабиба в деле?

– Я надеюсь на это.

– Как минимум один бой в этом году должен быть?

– Очень надеюсь на это. И все идет к этому.

– Будет это Фергюсон или кто-то еще?

– Давайте сначала о здоровье, а потом о сопернике. (Елена СОБОЛЬ)