Европейский союз дзюдо заинтересован в турнирах в России

Президент Европейского союза дзюдо (EJU) и вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что организация заинтересована проводить свои турниры на территории России. Он выразил надежду, что политическая ситуация в мире позволит это сделать.

Напомним, в 2014 году чемпионат мира состоялся на территории России, в Челябинске.

– Мы хотим проводить турниры в России и надеемся, что это будет возможно, – цитирует "Р-Спорт" Соловейчика. – Но мы не знаем, что завтра случится с политикой. Спортсмены 51-й европейской страны с радостью примут участие в соревнованиях в России. Потому что они знают, что Российская Федерация умеет проводить соревнования, что россияне всегда ко всем, независимо от национальности, относятся очень радушно и доброжелательно.

И поэтому все к нам едут с большим удовольствием. Европейский союз дзюдо также любит проводить соревнования в России, потому что знает, что российские спонсоры не скупятся на призовые деньги и лицензионные взносы. Я думаю, что это интересно всем сторонам. Вопрос заключается только в том, чтобы никакие политические силы не вмешивались в деятельность спортивных организаций.

18 июля 2018 года в Екатеринбурге состоится командный чемпионат Европы. Призовой фонд турнира составит не менее 80-ти тысяч евро.