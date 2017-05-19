Вячеслав Фетисов: "Канаду можно обыграть, это однозначно"

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов в преддверии матча сборных Канады и России в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 отметил, что соперник россиян совершает много ошибок.

– Поделитесь ожиданиями от предстоящего полуфинального матча сборных Канады и России.

– Игры России и Канады всегда получаются интересными, поэтому не только я, но и все любители хоккея ждут, прежде всего, интересной игры. Трудно сказать, какая команда сильнее по составу, но по игре мне больше нравится сборная России. Но и канадцы выглядят неплохо. В конкретной встрече результат может получиться любым.

– За счет чего наша сборная может обыграть канадцев?

– Главный критерий успеха – дисциплина. Она связана с игрой в обороне и удалениями. Ну и креатив. Кто будет играть интереснее, создавать моменты, тот и выиграет.

– У кого-то есть перевес или шансы на победу равны?

– Сложно до матча говорить о каком-то перевесе. Обе команд интересные, креативные, имеют ярких исполнителей. Я бы не сказал, что у кого-то есть преимущество.

– В четверг канадцы провели трудную игру с немцами. Как это скажется на них?

– Они умеют мобилизоваться, но бросилось в глаза, что канадцы делают достаточно много ошибок, и это может говорить о моральной усталости или еще какой-то другой. Мне кажется, их обыгрывать можно, это однозначно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.