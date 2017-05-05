Виталий Мутко: "Россия - один из фаворитов чемпионата мира"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко в преддверии матча групповго турнира со Швецией отметил, что Россия - фаворит турнира. По его словам, команда ставит только самые высокие задачи.

- Чемпионат мира по хоккею – это всегда большое событие. Он всегда вызывает большой интерес, - цитирует "Р-спорт" Мутко. - Тем более в этот раз он пройдет в двух странах – во Франции и Германии. Наша сборная как всегда ставит самые большие задачи. Наша команда – один из фаворитов чемпионата мира. Хочется пожелать нашим хоккеистам удачи сегодня! Хорошего старта, хорошего чемпионата в целом! Мы все будем переживать за эту команду. Надеюсь, что они порадуют нас на этом турнире", - сказал Мутко по телефону.

Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.