Валттери Филппула: "Знаю, насколько опасны Панарин и Кузнецов, когда на скорости несутся с шайбой"

Нападающий сборной Финляндии Валттери Филппула после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Швеции (1:4) подчеркнул, что у его команды остались силы на игру за третье место против России.

– Все просто – шведы сыграли сильнее, чем мы, и заслужили победу, – сказал Филппула. – Что касается игры с Россией, то о ней еще не было времени подумать. Но уверен, что к этому матчу мы будем готовы. Медаль есть медаль. Хочется завершить последний матч сезона, на каком уровне он бы не проходил, всегда только победой.

Мы прибавляли по ходу турнира. Лучший свой матч провели в четвертьфинале с американцами. Сегодня тоже старались как могли, но соперник был лучше. На матч за бронзу у нас еще остались силы.

– Что скажете о вашем одноклубнике по "Филадельфии" Иване Проворове?

– Это очень хороший во всех отношениях молодой человек. Игрок без слабых мест. Надеюсь, что завтра ему не удастся показать свою лучшую игру (улыбается). Но вообще здорово видеть, что парни в 20 лет показывают хоккей высочайшего уровня. Рад за него.

Я не видел игр сборной России на турнире, ограничившись хайлайтами нескольких матчей, но знаком с многими ее хоккеистами. Конечно, у меня есть представление, насколько опасны Панарин и Кузнецов, когда на скорости несутся с шайбой. Наша задача – здорово сыграть в обороне и по возможности хорошо реализовывать собственные моменты, ведь у нас их вряд ли будет много. (Игорь ЕРОНКО)

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.