В Казахстане пройдет чемпионат мира по хоккею

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил Казахстан в качестве места проведения чемпионата мира 2019 года в группе А первого дивизиона, информирует пресс-служба организации.

В турнире примут участие сборные Казахстана, Словении, Венгрии, Белоруссии, Южной Кореи и Литвы.

Казахстан впервые в истории примет чемпионат мира группы А первого дивизиона среди мужских команд. Турнир пройдет в Астане на "Барыс Арене" с 29 апреля по 5 мая 2019 года.