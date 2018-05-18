Чемпионат мира

10:17 | Хоккей — Чемпионат мира

В Казахстане пройдет чемпионат мира по хоккею

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Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил Казахстан в качестве места проведения чемпионата мира 2019 года в группе А первого дивизиона, информирует пресс-служба организации. 

В турнире примут участие сборные Казахстана, Словении, Венгрии, Белоруссии, Южной Кореи и Литвы.

Казахстан впервые в истории примет чемпионат мира группы А первого дивизиона среди мужских команд. Турнир пройдет в Астане на "Барыс Арене" с 29 апреля по 5 мая 2019 года.

 
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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Беларусам ничего не нужно будет на этом турнире.Уже через год чемпионат мира состоится в Минске,и они так и этак попадают в сильнейший дивизион.

11:21

V0VaN

думаю, злые белорусы их отпёжат, если ничего сверхъестественного не случится

10:54

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