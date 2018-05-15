Швейцария пробилась в плей-офф чемпионата мира

Сборная Швейцарии переиграла команду Франции (5:1) и вышла в плей-офф чемпионата мира.

Швейцарцы заняли 4 место в группе А, набрав 12 очков. Сборная Франции с шестью очками осталась на шестом месте и закончила выступление на чемпионате мира.

В 1/4 финала Швейцария встретится с победителем группы В. Игра состоится 17 мая.

Все о чемпионате мира по хоккею читайте здесь.

Чемпионат мира

Группа A

Швейцария - Франция - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Хофманн - 2 (Хас, Мюллер), 12:21 - 1:0. Корви - 3 (Нидеррайтер, Майер), 15:09 - 2:0. Унтерзандер - 3 (бол., Йоси, Корви), 37:12 - 3:0. Фиала - 1 (Хас, Фора), 42:21 - 4:0. Леклер - 1 (Шакиашвили, Перре), 43:10 - 4:1. Мозер - 2 (мен., Вермин, Мюллер), 53:46 - 5:1.

Вратари: Дженони - Арди.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 34 (15+13+6) - 20 (6+5+9).

Судьи: Оленин, Шукис.

15 мая. Копенгаген. Royal Arena