Россия предложила продлить чемпионаты мира на один день

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о предложенном со стороны России нововведении для чемпионатов мира. Глава федерации уверен, что выходной день между финалом и полуфиналом поможет улучшить качество игры.

– На совете ИИХФ я озвучил наше предложение сделать перерыв между полуфиналом и финалом, – цитирует ТАСС Третьяка. – Команды играют в полуфинале в восемь вечера и заканчивают в 10 - 11 часов. Ночь не спишь, а на следующий день уже игра за бронзу. Поэтому мы хотим сделать чемпионат мира на один день больше.

Обсуждение этого предложения идет, оно продолжится, в частности, в моем комитете, но большинство нас поддерживает. У нас на турнире главные – это игроки, а мы им не даем выспаться. Страдает качество как матча за бронзовые медали, так и финала.