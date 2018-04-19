Россия близка к получению права на проведение чемпионата мира-2023

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что Санкт-Петербург близок к получению права провести чемпионат мира-2023. Сегодня в Челябинске и Магнитогорске стартовал чемпионат мира для игроков до 18 лет.

- На данный момент мы бьемся за право принять молодежный чемпионат мира 2023 года в Новосибирске и взрослый чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, и мы близки к получению этого права, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка.