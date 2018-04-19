Чемпионат мира

16:24 19 апреля | Хоккей — Чемпионат мира

Россия близка к получению права на проведение чемпионата мира-2023

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что Санкт-Петербург близок к получению права провести чемпионат мира-2023. Сегодня в Челябинске и Магнитогорске стартовал чемпионат мира для игроков до 18 лет.

- На данный момент мы бьемся за право принять молодежный чемпионат мира 2023 года в Новосибирске и взрослый чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, и мы близки к получению этого права, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180419/1135733295.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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aleksrusx

хорошо бы!

20:05 20 апреля

RedIce

Lars Berger, ------- начали уже! СПб - лучший вариант для ЧМ!

12:35 20 апреля

Lars Berger

В Санкт-Петербурге нужно начинать строить новый ледовый дворец.

19:42 19 апреля

hrenobl68

Хорошая новость, под это дело и две новых арены получит наш хоккей.

19:39 19 апреля

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