Россия близка к получению права на проведение чемпионата мира-2023

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что Санкт-Петербург близок к получению права провести чемпионат мира-2023. Сегодня в Челябинске и Магнитогорске стартовал чемпионат мира для игроков до 18 лет.
- На данный момент мы бьемся за право принять молодежный чемпионат мира 2023 года в Новосибирске и взрослый чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, и мы близки к получению этого права, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
aleksrusx
хорошо бы!
20:05 20 апреля
RedIce
Lars Berger, ------- начали уже! СПб - лучший вариант для ЧМ!
12:35 20 апреля
Lars Berger
В Санкт-Петербурге нужно начинать строить новый ледовый дворец.
19:42 19 апреля
hrenobl68
Хорошая новость, под это дело и две новых арены получит наш хоккей.
19:39 19 апреля