Рене Фазель: "Результат белорусов на ЧМ-2017 не повлияет на их шансы провести ЧМ-2021"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что результат сборной Белоруссии на чемпионате мира 2017 года не отразится на шансах совместной заявки этой страны и Латвии на проведение турнира в 2021 году. Белорусы проиграли пять матчей турнира кряду, набрав одно очко и имея разницу забитых и пропущенных шайб 6-22.

– Результат сборной Белоруссии на нынешнем чемпионате мира никак не отразится на шансах их совместной с Латвией заявки на проведение турнира в 2021 году, – цитирует "Р-Спорт" Фазеля. – Латвия точно не вылетит из элиты, да и на сборной Белоруссии рано ставить крест, они неплохо играли с французами, но команде не повезло.

Всегда сложно начинать турнир матчами против трех лучших команд, а белорусы играли на старте с финнами, чехами и канадцами. Впереди самые главные для них игры – против словенцев и норвежцев.