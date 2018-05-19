Рене Фазель: "Датчане со всем справились на чемпионате мира, все получилось здорово"

Президент ИИХФ Рене Фазель считает, что Дания успешно провела чемпионат мира-2018.

- Когда мы решили отдать ЧМ в Дании, перед нами стояло несколько сложных задач. Во-первых, построить две классных арены. Что было непросто сделать. Были мысли сделать совместный турнир с Ригой. Но датчане со всем справились. Поначалу никто не понимал, что еще за Хернинг. Никто не мог его найти на карте. Все получилось здорово.

Датчане даже с погодой умудрились поработать. Весь турнир погода была отличной. Копенгаген - прекрасный город. Сюда приехали звезды мирового хоккея. Вместительные удобные арены, на которых было много болельщиков. И я очень рад тому, что мы устроили чемпионат мира в Дании.

Чемпионат мира – это продукт, который нравится болельщикам. Тут они празднуют окончание сезонов. Многие болельщики устраивают себе отпуск в каждом мае. Устраивают себе "мегапати". При этом датская полиция была очень удивлена поведению фанатов. Они ведут себя очень спокойно, - сказал Фазель (Игорь ЕРОНКО).

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