Никита Кучеров: "Травма Мозякина? Это большая потеря для сборной России"

Нападающий сборной России Никита Кучеров после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Германией (6:3) подчеркнул, что россияне прибавляют с каждой игрой, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

– В середине третьего периода получили ненужные удаления, – сказал Кучеров. – Дали соперникам больше места на льду, и они этим воспользовались. Вася (Андрей Василевский. – Прим. "СЭ") показал, что он вратарь высокого класса, и он держал нас в игре. В принципе действовали неплохо, быстро переходили из обороны в атаку. Не дали немцам почувствовать пространство, поскольку знали, что начнут играть в агрессивный хоккей. Мы тренируемся и налаживаем взаимопонимание. С каждой игрой прибавляем и становимся лучше в тройках и пятерках. Собрался хороший коллектив, и все хорошо общаются на льду и вне льда.

– Как повлияла потеря Мозякина?

– Никогда не хочешь видеть такие потери, но они случаются. Другим ребятам нужно играть лучше, потому что Серега – очень хороший игрок, и это большая потеря для нас. Для других это хороший шанс показать, что они из себя представляют, и показать лучший хоккей.

– Насколько важна поддержка российских болельщиков на трибунах?

– Всегда приятно видеть своих на трибуне, они даже перекрикивают немцев и любых других болельщиков, и это большая помощь нам. Мы показываем достойный хоккей, и, надеюсь, болельщикам это нравится, и они получают удовольствие от игры.